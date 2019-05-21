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У кошачьих лемуров в Московском зоопарке родилось два детеныша

15:12
  • вторник
  • 21 мая 2019

У малышей общий отец, но разные матери

В Московском зоопарке пополнение — у кошачьих лемуров родились два детеныша. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Первый появился на свет еще в марте, а второй совсем недавно. У малышей общий отец — самец по кличке Фунтик , а матери — Мира и Бэлла, молодые самки, которые приехали в Москву из Новосибирского зоопарка.

Старший уже начал проявлять самостоятельность, активно исследует окружающий мир и даже пробует взрослую пищу , в то время как маленький пока питается только материнским молоком. Кошачьи лемуры занесены в Красную книгу и Московский зоопарк является участником программы по созданию искусственной популяции этого вида.

Уже сейчас малышей можно увидеть в наружном вольере перед "Домом обезьян", где группа кошачьих лемуров проводит почти целый день.
 

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