У кошачьих лемуров в Московском зоопарке родилось два детеныша

У малышей общий отец, но разные матери

В Московском зоопарке пополнение — у кошачьих лемуров родились два детеныша. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Первый появился на свет еще в марте, а второй совсем недавно. У малышей общий отец — самец по кличке Фунтик , а матери — Мира и Бэлла, молодые самки, которые приехали в Москву из Новосибирского зоопарка.

Старший уже начал проявлять самостоятельность, активно исследует окружающий мир и даже пробует взрослую пищу , в то время как маленький пока питается только материнским молоком. Кошачьи лемуры занесены в Красную книгу и Московский зоопарк является участником программы по созданию искусственной популяции этого вида.

Уже сейчас малышей можно увидеть в наружном вольере перед "Домом обезьян", где группа кошачьих лемуров проводит почти целый день.

