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Жизнь без движения поставила под удар женские сердца

14:24
  • вторник
  • 21 мая 2019

Представительницы слабого пола сами сокращают себе жизнь

Главные причины роста сердечно-сосудистых заболеваний у женщин – это сидячий образ жизни и отсутствие физических нагрузок.

Согласно результатам исследований, более 50% женщин с заболеваниями сердца и сосудов пренебрегают спортом, пишет газета "Известия".

Большинство случаев заболеваний сердца можно было избежать, если бы представительница прекрасного пола выполняли физические упражнения и соблюдали сбалансированную диету.

Врачи рекомендуют уделять спорту не менее 150 минут в неделю – это примерно полчаса в день. Ранее ученые из Гарварда посоветовали придерживаться средиземноморской диеты, поскольку она снижает на 25% риски заболевания сердечно-сосудистой системы.

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