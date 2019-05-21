Жизнь без движения поставила под удар женские сердца

Представительницы слабого пола сами сокращают себе жизнь

Главные причины роста сердечно-сосудистых заболеваний у женщин – это сидячий образ жизни и отсутствие физических нагрузок.

Согласно результатам исследований, более 50% женщин с заболеваниями сердца и сосудов пренебрегают спортом, пишет газета "Известия".

Большинство случаев заболеваний сердца можно было избежать, если бы представительница прекрасного пола выполняли физические упражнения и соблюдали сбалансированную диету.

Врачи рекомендуют уделять спорту не менее 150 минут в неделю – это примерно полчаса в день. Ранее ученые из Гарварда посоветовали придерживаться средиземноморской диеты, поскольку она снижает на 25% риски заболевания сердечно-сосудистой системы.