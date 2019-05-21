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Брэдли Купер нашел замену Ирине Шейк

14:55
  • вторник
  • 21 мая 2019

Неужели актер так быстро забыл Шейк

В интернете обсуждают видео с участием блондинки и мужчины, похожего на голливудского актера Брэдли Купера, который недавно расстался с русской супермоделью Ириной Шейк. 

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История любви Брэдли Купера и Ирины Шейк. Фото

На опубликованных в Сети кадрах видно, как мужчина в очках и светловолосая девушка выходят из дорогостоящей иномарки. Похожий на Купера мужчина держит желтую женскую сумочку, а потом берет за руку свою молодую спутницу. 

Некоторые интернет-пользователи сочли, что на камеру попал 44-летний Брэдли Купер, который якобы недолго горевал после расставания с матерью своей дочери и уже нашел себе новую пассию. По мнению других юзеров, герой видео лишь похож на звезду Голливуда. При этом люди сошлись на том, что загадочная блондинка уступает Ирине Шейк по красоте. 

Ранее сообщалось, что Ирина Шейк примерила на себе образ очкастой цыганки и удостоилась большого количества неприятных комментариев. 

В начале мая стало известно, что Ирина Шейк рассталась с актером Брэдли Купером, с которым они встречались с 2015 года. Пару лет назад у них родилась дочка Лея. По слухам, артист закрутил роман с певицей Леди Гагой, вместе с которой он снялся в романтическом фильме "Звезда родилась". 

Видео: Шейк и Купер больше не вместе 
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