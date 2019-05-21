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Названа дата досрочных выборов в Верховную Раду

15:25
  • вторник
  • 21 мая 2019

Зеленский хочет "освободить места для нового поколения"

Досрочные выборы в Верховную раду ориентировочно пройдут 21 июля. Об этом сообщил глава "Радикальной партии" Олег Ляшко.
Президент Зеленский начал обещанную волну отставок

Указ появится в ближайшее время на сайте Рады. Перед выборами также необходимо внести изменения в избирательную систему. Президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить спикеру Рады Андрею Парубию обсудить новый закон о выборах.

В свою очередь вице-спикер парламента Ирина Геращенко не исключила, что внеочередные выборы могут состояться 28 июля. Все зависит от того, когда будет опубликован указ, пишет РИА Новости.

О намерении распустить Верховную раду VIII созыва президент Украины Владимир Зеленский объявил во время церемонии инаугурации 20 мая. Глава государства призвал "освободить места для нового поколения".

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