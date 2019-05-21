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В отношении Загитовой возбуждено дело

15:35
  • вторник
  • 21 мая 2019

Все началось с того, что девушка выложила видео с поездкой на автомобиле в интернет

Начальник первого отдела УГИБДД России по Удмуртии Вениамин Вычужанин сообщил, что в отношении олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой возбуждено административное дело. Причиной для этого послужило появление в Сети видеозаписи, на которой видно, как спортсменка управляет внедорожником с непристегнутым ремнем безопасности.
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Кроме того, нарушением является тот факт, что она в принципе вела машину, хотя на тот момент ей было всего 16 лет. По российским законам, водить автомобиль самостоятельно человек может с 18 лет.

Теперь, по словам Вычужанина, начато административное расследование. Об этом сообщает "Советский спорт". За это правонарушение фигуристке грозит административный штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Ранее отец Алины Ильназ Загитов отказался комментировать ситуацию.

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