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Тушенка – в прошлом: чем кормят российских солдат

15:41
  • вторник
  • 21 мая 2019

Питание военнослужащих зависит от их физических нагрузок

В Минобороны России рассказали, чем кормят солдат в армии. Замминистра обороны по материально-техническому обеспечению Дмитрий Булгаков пояснил, что питание отличается для разных видов нагрузок, однако базовая калорийность рациона - 4200 ккал в сутки.
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"То, что было раньше фирменным знаком военной кухни, — тушёнка и "консервы мясорастительные" — только на гражданке осталось. Даже ИРП (индивидуальные рационы питания), потомки сухого пайка, сейчас имеются в семи разновидностях по дням недели", - приводит слова Булгакова сайт "АиФ".

Отвечая на вопрос, не начали ли российских солдат кормить устрицами, генерал заявил, что "пока до этого не дошло".

В апреле президент России Владимир Путин заявил, что рано или поздно призыв в армию уйдет в прошлое. По его словам, из-за усложнения военной техники управлять ею смогут только профессионалы.

Ранее в Минобороны опровергли информацию о планах отказаться от шапок-ушанок и пилоток.

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