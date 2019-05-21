Человек-паук с Эйфелевой башни оказался русским (видео)

Мужчина шесть часов провел на верхотуре

Неадекватный мужчина, который 20 мая залез на Эйфелеву башню, оказался выходцем из России, требовавшим предоставить ему убежище во Франции.

"Этот мужчина, обратившийся за убежищем, - русский", - сообщается на сайте радиостанции Europe 1. Мужчина без какого-либо снаряжения забрался на высоту 324 метра. Сначала он говорил со спасателями на английском языке, а затем перешел на русский.

Гражданин провел на Эйфелевой башне шесть часов, после чего согласился спуститься на землю. Он ожидает допроса в полицейском участке. Его личность устанавливается.

Сотрудники туристического объекта намерены написать жалобу в связи с тем, что из-за этого инцидента туристы не смогли попасть на башню.

20 мая стало известно, что 2500 человек эвакуировали с территории Эйфелевой башни после того, как на нее забрался человек.