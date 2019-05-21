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Человек-паук с Эйфелевой башни оказался русским (видео)

16:03
  • вторник
  • 21 мая 2019

Мужчина шесть часов провел на верхотуре

Неадекватный мужчина, который 20 мая залез на Эйфелеву башню, оказался выходцем из России, требовавшим предоставить ему убежище во Франции. 
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"Этот мужчина, обратившийся за убежищем, - русский", - сообщается на сайте радиостанции Europe 1. Мужчина без какого-либо снаряжения забрался на высоту 324 метра. Сначала он говорил со спасателями на английском языке, а затем перешел на русский. 

Гражданин провел на Эйфелевой башне шесть часов, после чего согласился спуститься на землю. Он ожидает допроса в полицейском участке. Его личность устанавливается. 

Сотрудники туристического объекта намерены написать жалобу в связи с тем, что из-за этого инцидента туристы не смогли попасть на башню. 

20 мая стало известно, что 2500 человек эвакуировали с территории Эйфелевой башни после того, как на нее забрался человек.  

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