Психолог посоветовала молодым не уступать пенсионерам место в метро

Это способствует дискриминации по возрасту

Молодым москвичам не следует уступать пожилым людям место в метро, это позволит сократить дискриминацию пенсионеров.

Очередные призывы к совести молодых со стороны пожилых людей провоцирует лишь очередной конфликт поколений, уверена психолог Люция Сулейманова. Ни о каком уважении в этой ситуации речи быть не может, пишет "Москва 24".

"Это только вызывает раздражение у людей более молодого возраста, и они без всякого уважения уступают место. А немолодые люди, которые расстроены тем, что их не уважают, вступают в конфликты", - объяснила Сулейманова.