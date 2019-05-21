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Американские F-22 встретились с российскими Ту-95МС над Арктикой

16:20
  • вторник
  • 21 мая 2019

Российские самолеты совершили 12-часовой полет

Четыре стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над акваториями Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также вдоль западного побережья Аляски. Как пояснили в Минобороны России, на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали американские истребители F-22.

В оборонном ведомстве добавили, что полеты были плановые, они продолжались более 12 часов, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что переброска США шести стратегических бомбардировщиков В-52 в Европу может привести к дополнительной напряженности.

В марте средства контроля воздушного пространства России засекли стратегический бомбардировщик B-52H ВВС США.

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