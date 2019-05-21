Оскорбленный Ляшко яростно вцепился в Зеленского (видео)

Лидера "Радикальной партии" не хотели пускать на закрытое совещание с президентом

Олега Ляшко не пустили в зал, где новый президент Украины Владимир Зеленский проводил консультации с лидерами парламентских фракций. Лидер "Радикальной партии" собирался вести прямую видеотрансляцию со встречи, однако охрана ему помешала, передает ТВЦ.RU.

Ляшко остановили охранники Зеленского и попросили выключить телефон. Лидер "радикалов" отказался. Не помог ему и сам президент. Увидев Зеленского, Ляшко схватил его за руку и не хотел отпускать. Президент с брезгливым выражением лица высвободил свою руку, развернулся и зашел в зал.

Ляшко ринулся за ним, однако охрана захлопнула дверь прямо перед его носом. "Радикал" не успокоился и продолжил кричать, что от украинцев скрывают коррупцию и проводят закрытые переговоры, как при президенте Порошенко.

Позднее Олег Ляшко все же согласился сдать телефон и смог пройти в зал.