Франция нелепо оправдалась за решение не приглашать Путина в Нормандию

Международное мероприятие якобы форматом не вышло

Французские власти попытались объяснить, почему президента России Владимира Путина не пригласили в Нормандию на празднование 75-летия годовщины операции "Оверлорд", в ходе которой союзные войска высадились во Франции в июне 1944 года.

Как сообщили "Интерфаксу" в Елисейском дворце, международная церемония "пройдет под председательством французского премьер-министра [Эдуарда Филиппа], а не на уровне глав государств".

Тем не менее это мероприятие планируют посетить американский лидер Дональд Трамп и глава Франции Эмманюэль Макрон. Отмечается также, что французы не пригласили на праздник новоизбранного украинского лидера Владимира Зеленского.

В этом году торжества продлятся два дня. 5 июня участники мероприятия соберутся в британском Портсмуте, а 6 июня - во французской Нормандии.

Напомним, что операция "Оверлорд" ознаменовала собой открытие "второго фронта" против нацистских войск в Европе.