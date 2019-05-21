"Я соскучился": Саакашвили объявил о возвращении на Украину

Он откликнулся на призыв Зеленского

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что скоро должен вернуться на Украину. По его словам, это произойдет в связи с призывом нового президента страны Владимира Зеленского возвращаться тем, кто хочет строить страну, передает ТВЦ.RU.

При этом Саакашвили подчеркнул, что ему нужно не дать гражданство, а восстановить в гражданстве Украины. "А для начала меня нужно просто допустить на территорию Украины, так как погранвойска получили от Порошенко запрет на мой въезд", - отметил политик.

По словам Саакашвили, теперь этот приказ должен быть отменен очень быстро. В видеообращении, опубликованном на Youtube-канале журналиста Дмитрия Гордона, Саакашвили также отметил, что собирается вернуться на Украину, так как по отношению к нему была нарушена справедливость.

"Я соскучился по Украине, по своим друзьям и близким. Я считаю Украину своим вторым домом, Киев, как и Одессу", - подчеркнул Саакашвили.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что новому украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следовало бы вернуть Саакашвили гражданство, поскольку ему пришлось покинуть территорию страны "из-за страха преследований". В ответ сам Саакашвили подчеркнул, что это не дело президента России. "Мы с украинцами разберемся сами", - написал он Facebook.

Саакашвили ранее был президентом Грузии. Он сбежал из страны в 2013 году, когда узнал, что против него возбуждено несколько уголовных дел. В 2015-м он получил должность губернатора Одесской области на Украине, но через полтора года был уволен за то, что испортил все показатели региона.

В 2017 году у него отобрали украинское гражданство, поскольку выяснилось, что он предоставил неверные сведения, в частности, умолчав о наличии судимости в Грузии. Спустя год Киев выслал Саакашвили в Польшу, но затем бывший президент Грузии незаконно прорвался на Украину.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс. Дзен

Видео: Путин оценил желание Зеленского выдавать россиянам паспорта Украины