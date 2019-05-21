Меньше говорить: Кучма дал совет Зеленскому

Новоизбранному главе государства продолжают поступать наставления от разных политиков

Бывший украинский президент Леонид Кучма дал нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому несколько советов. Политик считает, что Зеленскому следует меньше говорить и больше действовать.

По словам Кучмы, было бы хорошо, если новый президент не станет "мастером на все руки", в отличие от своего предшественника Петра Порошенко. "Я знаю этого человека, его главные достоинства – он честный и порядочный, чего нам сегодня крайне не хватает", - приводит слова экс-президента "112.ua".

Ранее Кучма заявил, что все украинские проблемы страны связаны с историей, навязанной Россией. По его словам, если у Киева не будет своей памяти, то стране придется "жить по чужой".

20 мая прошла инаугурация Владимира Зеленского. После вступления в должность он распустил Верховную раду VIII созыва. До этого Порошенко дал несколько советов своему преемнику. Он хочет, чтобы Зеленский придерживался того же курса, который был взят после Майдана 2014 года.