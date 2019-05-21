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США расширили санкции против России

17:41
  • вторник
  • 21 мая 2019

Черный список пополнился двумя предприятиями и учебным центром

Вашингтон во вторник расширил санкции против России. Под ограничительные меры попали московский завод "Авангард", конструкторское бюро в Туле, а также военный учебный центр в Гатчине, сообщает Госдепартамент США.

В Италии потребовали отменить антироссийские санкции
Украина ввела новые санкции против России
Кремль ответил на угрозу санкций против "Северного потока-2"

Ранее министр энергетики США Рик Перри заявил, что Вашингтон планирует ввести санкции против "Северного потока-2". Между тем в Кремле напомнили, что в реализации проекта принимает группа крупных международных компаний, а попытки остановить строительство "Северного потока-2" являются "неприкрытым проявлением недобросовестной конкуренции".

16 мая Минфин США внес в новый черный список пять россиян. В него попали Руслан Геремеев, Геннадий Карлов, Сергей Коссиев, Елена Трикуля и командир спецотряда "Терек" Абузайд Висмурадов. 20 мая новый президент Украины Владимир Зеленский попросил США ужесточить давление на Россию.

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