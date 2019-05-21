Принц Уильям впал в детство

Свежий воздух вскружил голову наследнику короны

Принц Уильям вместе с женой и детьми провел время в саду "Возрождение природы", представленном на выставке Chelsea Flower Show, которая проходит в Лондоне с 21 по 25 мая. В создании этого сада участвовала сама герцогиня Кембриджская.

В Сети опубликовали фотографии и видео с участием принца Уильяма, Кейт Миддлтон и их детей - пятилетнего Джорджа, четырехлетней Шарлотты и годовалого Луи. Они стреляли из лука, играли в шалаше и качались на качелях. При этом 36-летний принц не отставал от своих отпрысков: он качался на качелях с таким удовольствием, как будто впал в детство.

На опубликованном видео также можно услышать интересный диалог, который состоялся у Джорджа с отцом. "Сколько баллов из десяти ты дал бы саду, Джордж? Если десять - это наивысшая оценка", - спросил мальчика Уильям, желая, видимо, вытянуть из него комплимент в адрес матери. "Двадцать", - ответил ребенок. "20 из 10? Что ж, неплохо. Кажется, мама отлично поработала", - отреагировал принц.

Ранее сообщалось, что жители Британии словно забыли про Кейт Миддлтон и принца Уильяма из-за рождения первенца у принца Гарри и Меган Маркл.

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