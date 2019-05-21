Зеленский окончательно покончил с Радой

Назначены досрочные выборы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады. Досрочные выборы назначены на 21 июля.

Решение принято, в частности, в связи с отсутствием в парламенте правящей коалиции в течение более чем 30 дней. Об этом говорится в пункте 1 части 2-й статьи 90 Конституции Украины. Указ, опубликованный на сайте главы государства, вступает в силу со дня его опубликования.

Между тем, в своем Twitter Зеленский сообщил о том, что попросил председателя Верховной Рады Андрей Парубия созвать 22 мая внеочередное заседание парламента для внесения изменений в закон о выборах нардепов.

Ранее стало известно, что перед выборами должны быть внесены изменения в избирательную систему. В связи с этим Зеленский намерен предложить спикеру Рады Андрею Парубию обсудить новый закон о выборах.

О намерении распустить Верховную раду VIII созыва новый президент Украины объявил во время церемонии инаугурации 20 мая. При этом Зеленский призвал "освободить места для нового поколения".

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