ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленский окончательно покончил с Радой

17:40
  • вторник
  • 21 мая 2019

Назначены досрочные выборы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады. Досрочные выборы назначены на 21 июля.

Меньше говорить: Кучма дал совет Зеленскому
Зеленский попросил США избавить Украину от долгов

Решение принято, в частности, в связи с отсутствием в парламенте правящей коалиции в течение более чем 30 дней. Об этом говорится в пункте 1 части 2-й статьи 90 Конституции Украины. Указ, опубликованный на сайте главы государства, вступает в силу со дня его опубликования.

Между тем, в своем Twitter Зеленский сообщил о том, что попросил председателя Верховной Рады Андрей Парубия созвать 22 мая внеочередное заседание парламента для внесения изменений в закон о выборах нардепов.

Ранее стало известно, что перед выборами должны быть внесены изменения в избирательную систему. В связи с этим Зеленский намерен предложить спикеру Рады Андрею Парубию обсудить новый закон о выборах.

О намерении распустить Верховную раду VIII созыва новый президент Украины объявил во время церемонии инаугурации 20 мая. При этом Зеленский призвал "освободить места для нового поколения".

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Видео: оскорбленный Ляшко яростно вцепился в Зеленского

 

Новости по теме
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.