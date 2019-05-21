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Возможно ли повторение в Москве смога 2010 года?

18:02
  • вторник
  • 21 мая 2019

Экологи пугают москвичей горящими торфяниками

Экологи-активисты предупредили об угрозе повторения сценария лета 2010 года, когда Москва была окутана смогом из-за горевших в ее окрестностях торфяников. По их мнению, в столичном регионе наблюдается горение на больших площадях и это совпало с дефицитом влаги в почве.

Активисты Greenpeace обследовали болота в Московской и соседних областях и обнаружили, что вода из болот там ушла рано, что повысило вероятность возгораний. В отдельных районах торфяники уже начали тлеть.

В МЧС с оценкой экологов не согласились. В пресс-службе МЧС рассказали газете "Коммерсантъ", что "параметры торфяных пожаров на европейской территории России ожидаются в пределах среднемноголетних значений". Задымления крупных городов, в том числе и Москвы, ведомство не прогнозирует.

Опровергают выводы Greenpeace и синоптики. Как рассказала агентству РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, апрель в регионе действительно выдался сухим, но майские дожди частично восполнили дефицит засухи. По прогнозам, в ближайшее время в Москве и области снова будут идти дожди. Она отметила, что май 2010 года был гораздо суше, чем в этом году. 

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