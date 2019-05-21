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Вдова опубликовала последнее видео с Доренко

18:41
  • вторник
  • 21 мая 2019

Супруга Доренко показала сделанные в день смерти журналиста фотографии и видеозаписи

Стало известно, как прошел последний день скончавшегося главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко. Информацию предоставила вдова журналиста Юлия.

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Женщина рассказала, как они с мужем смотрели по телевизору парад Победы. С утра была плохая погода, но когда она наладилась, Доренко решил съездить к другу в Ярославскую область.

"Позвонил мне уже от него. Рассказывал про костромских мужичков, которые помогли ему с бензином в дороге, весело изображал их интонации, говорил, какие они славные", - написала в Instagram Юлия Доренко.

Когда позже на Москву обрушилась гроза, она написала мужу, чтобы он был осторожнее на дороге, и он пообещал, что поедет "потихонечку". Однако вскоре журналист перестал выходить на связь. Юлия попросила сотрудников радиостанции "Говорит Москва" проверить ленты новостей. "Через 10 минут мне позвонили", - сообщила она.

Журналист скончался 9 мая, ему было 59 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище.

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