Вдова опубликовала последнее видео с Доренко

Супруга Доренко показала сделанные в день смерти журналиста фотографии и видеозаписи

Стало известно, как прошел последний день скончавшегося главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко. Информацию предоставила вдова журналиста Юлия.

Женщина рассказала, как они с мужем смотрели по телевизору парад Победы. С утра была плохая погода, но когда она наладилась, Доренко решил съездить к другу в Ярославскую область.

"Позвонил мне уже от него. Рассказывал про костромских мужичков, которые помогли ему с бензином в дороге, весело изображал их интонации, говорил, какие они славные", - написала в Instagram Юлия Доренко.

Когда позже на Москву обрушилась гроза, она написала мужу, чтобы он был осторожнее на дороге, и он пообещал, что поедет "потихонечку". Однако вскоре журналист перестал выходить на связь. Юлия попросила сотрудников радиостанции "Говорит Москва" проверить ленты новостей. "Через 10 минут мне позвонили", - сообщила она.

Журналист скончался 9 мая, ему было 59 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище.