Родственников пациентов начнут пускать в реанимации

Госдума приняла закон в окончательном чтении

Граждане России смогут свободно посещать своих близких в отделениях реанимации и палатах интенсивной терапии. Соответствующий закон в третьем, окончательном чтении приняли депутаты Госдумы, передает "ТВ Центр".

Поправки в законодательство были разработаны по поручению Владимира Путина. Сейчас решение о доступе родственников к таким больным принимает главный врач медучреждения по своему усмотрению. Новый порядок предусматривает, что больницы будут обязаны пропускать в реанимацию родственников, членов семьи или законных представителей пациентов.

В Госдуме считают, что после вступления в силу закон должен заработать как можно скорее, без бюрократических проволочек.

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