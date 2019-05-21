Противостояние США и Huawei: кто проиграет в этой схватке

Торговая война между Пекином и Вашингтоном набирает обороны

Окончательное изгнание Huawei из США откладывается до августа. Американский Минторг выдал китайской компании временную лицензию на 90 дней, которая позволяет поддерживать существующие сети и обновлять программное обеспечение. Правда, пользоваться техникой Huawei сотрудникам госструктур по-прежнему запрещено. Торговая война между Пекином и Вашингтоном всерьёз беспокоит представителей американского бизнеса. Так, во вторник почти 200 обувных компаний из США обратились к Дональду Трампу с просьбой отменить пошлины на импорт из Китая.

Временная генеральная лицензия на закупку сервисов и комплектующих, которую Минторг США предоставил компании Huawei - палочка-выручалочка, в первую очередь, для американских компаний. Это у них теперь есть три месяца, чтобы адаптироваться к запрету на сотрудничество с телекоммуникационным гигантом. Китайская же компания иллюзий не питает. Уже знает, как выйти из ситуации, передает "ТВ Центр".

"Если возникнет дефицит в поставках, у нас есть запасной вариант: половина наших чипов из США, половина — собственного производства. Что же до Google, который прекратил с нами сотрудничество, то я считаю, что это по-прежнему очень хорошая компания. Они думают о решениях, и мы тоже. Я знаю, что они сегодня все еще пытаются убедить правительство США отменить свое регулирование в отношении Huawei", - отметил основатель компании Жэнь Чжэнфэй.

Однако Дональд Трамп, похоже, всё за всех решил. Выручка Huawei за прошлый год - 105 миллиардов долларов. Производство - свыше 200 миллионов смартфонов. На некоторых рынках, в том числе российском, компания потеснила американский Apple. Вот в борьбе за это президент США и расчищает дорогу отечественным компаниям.

Даже американские производители - и те не все довольны действиями Трампа. Так, 173 обувные компании уже направили президенту письмо с просьбой не вводить пошлины на китайский импорт, потому как им это обойдется слишком дорого. Совсем другое отношение к торговым войнам у избирателя из глубинки. Люди, которым обещают или уже дали работу, Трампом крайне довольны.

Ради такого подойдут любые аргументы. И шпионят якобы китайцы: внедрили "жучков" в свои системы 5G. И санкции нарушают: с Ираном сотрудничают. В общем, пресловутое "хайли лайкли" - угроза национальной безопасности. Пекин надеется, что на страны ЕС эти мантры не подействуют, и там примут самостоятельное решение. Европа должна понимать: ситуация с давлением на Huawei - наглядный пример: подобное может произойти с любой компанией в любой точке мира.

Старый Свет, мягко говоря, не всегда готов противостоять заокеанскому влиянию. Но у китайцев, уверены эксперты, есть и "план Б". Это некая операционная система, которая может в перспективе заменить Android. Пекин давно ведет разработки. Есть у него и другой козырь. Весь день американские СМИ обсуждают поездку председателя КНР на предприятие по производству редкоземельных металлов. Считают это сигналом Вашингтону о возможных ответных мерах. Ограничение экспорта в США серьезно ударит по американскому технологическому сектору: электроника, мобильные устройства, ветровые турбины, электромобили - все это невозможно создавать без поставок китайских комплектующих. В общем, к торговой войне с Вашингтоном Пекин оказался готов задолго до ее начала. И сдаваться не намерен.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".