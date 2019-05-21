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Актеры обиделись на требование переснять восьмой сезон "Игры престолов"

19:29
  • вторник
  • 21 мая 2019

При этом они признали, что люди имеют право возмущаться

О петиции фанатов сериала "Игра престолов" узнали актеры Софи Тернер и Айзек Хемпстед-Райт. Они прокомментировали требование переснять восьмой сезон, который многие назвали провальным.

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"Думаю, что эта петиция является неуважением по отношению к съемочной группе и режиссерам, работавшим над сериалом 10 лет, которые потратили на последний сезон 11 месяцев и отсняли более 50 ночных сцен", - подчеркнула Тернер, исполнившая в сериале роль Сансы Старк. По ее словам, она не может согласиться с таким уровнем неуважения.

При этом она признала, что у каждого зрителя в голове есть картина того, как именно должна завершиться история. И когда его личные ожидания не совпадают с реальным сценарием, он начинает ненавидеть любимый ранее проект, передает The Wrap.

В свою очередь, Хемпстед-Райт, сыгравший Брана Старка, назвал петицию глупостью, которую хочется выбросить из головы. Он напомнил, что многие участники проекта с самого начала предупреждали, что не все будут довольны концовкой. Также он раскритиковал тех, кто поучает создателей сериала и отмечает, что сценаристы плохо справляются со своей работой.

Ранее в Сети появилась петиция с требованием переснять финальный сезон "Игры престолов". Поклонникам не нравится то, как сценаристы Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс расписали завершение истории. "Такой сериал заслуживает финала, который будет иметь смысл", — отмечается в петиции. Сейчас требование собрало уже 1 400 300 подписей.

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