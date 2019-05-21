Зеленский созвал Верховную Раду на экстренное заседание

Депутатам предстоит рассмотреть закон о выборах парламента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. В них примут участие все парламентские фракции. Это лично подтвердили их главы на встрече с новым украинским лидером. Необходимость такой меры Зеленский объяснил низким доверием граждан к парламенту. При этом на 22 мая назначено внеочередное заседание Рады. Уходящим депутатам предстоит изменить закон о парламентских выборах.

Лидер радикалов Олег Ляшко на встречу с Владимиром Зеленским приехал на велосипеде. Руководитель "Народного фронта" Максим Бурбак размахивая Конституцией, доказывал всем, включая президента, что решение распустить Раду не законно. Однако внутри здания президентской администрации шутки закончились.

Олег Ляшко: Владимир, можно задать вам вопрос?

Владимир Зеленский: Можно меня отпустить?

Ляшко: Пан президент, куда вы? Что вы меня толкаете? Я хочу, чтобы украинцы видели. Посмотрите, сколько стоит охраны! Не пропускают на консультацию. Я могу пройти?

Охрана: Да, но сначала оставьте телефон.

Разговор выдался не простым, быть может, поэтому никаких телекамер и фотоаппаратов. Парламент распущен - одно из первых решений вступившего в должность президента, однако оставались юридические формальности. Их, по всей видимости, на встрече и урегулировали. На досрочные выборы пойдут все представленные в Раде политические силы. Мотивы убедительные - нынешнему парламенту, согласно опросам, доверяют лишь 4% украинцев.

Блок Петра Порошенко, судя по опросам, сейчас на 4 месте в рейтинге политических сил страны. Однако, как пишут украинские СМИ, теперь уже бывший президент метит в премьерское кресло. Правда, вместо уютного кабинета Пётр Алексеевич может оказаться в тюремной камере. Государственное бюро расследований возбудило против него уголовное дело. Поводом стало заявление Андрея Портнова - бывшего заместителя главы президентской администрации. Провокацию в Керченском проливе, когда украинские суда сознательно вторглись в наши территориальные воды, он считает государственной изменой.

"Действуя в корыстных личных целях, с целью захватить власть для наживы и распределения финансовых и природных ресурсов, президент Порошенко попытался ввести военное положение. Для этого он принес в жертву украинских граждан, моряков", - заявил Портнов.

Делу уже дали ход, однако о его перспективах эксперты пока судить не берутся. У нового президента колоссальная электоральная поддержка. Его партия, по всей видимости, получит большинство в новом парламенте. Зеленский уже пытается менять политический ландшафт страны. Предложил дату выборов, но главное пройти они должны по новой схеме.

"Мы видим для себя наиболее приемлемую дату выборов - 21 июля 2019 года. На сегодняшний день есть понимание, что будут внесены изменения в закон о выборах народных депутатов, которые отменят мажоритарную систему выборов народных депутатов и останется только пропорциональная партийная система. Еще одним дополнительным условием таких изменений может быть понижение проходного барьера до 3%", - сообщил советник президента Украины Андрей Богдан.

Все эти изменения должна принять верховная Рада. Она хоть и распущена, но продолжает работать до проведения парламентских выборов. Депутаты также должны принять отставки, написавших заявления министров. Шума много, только вот реальная риторика новой украинской власти мало чем отличается от предыдущей. Зеленский, например, призывает Вашингтон усилить санкционное давление на Москву, но в решении проблемы Донбасса это вряд ли поможет, прокомментировали заявление в Кремле. Свою помощь в строительстве новой государственности уже в который раз настойчиво предлагает и Михаил Саакашвили, распевая дифирамбы президенту.

Вместе предстоит решать действительно насущные проблемы! Вот, например: коммунистическое прошлое всерьез угрожает светлому европейскому будущему. Перформанс радикалы устроили у здания Конституционного суда, где по заявлению депутатов, начали проверять скандальный закон о декоммунизации. Украинских телезрителей, это, по всей видимости, должно отвлечь едва ли не от главной новости - в страну прибыли инспекторы МВФ, а их приезд обычно не сулит населению ничего хорошего, в прошлый раз это было повышение тарифов. Отвечать по долгам власти, неважно — новой или старой — предстоит рядовым гражданам.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".