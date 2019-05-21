Разоблачена сеть фиктивных медклиник

МВД раскрыло сеть клиник с лжедокторами, обманувших 11 тысяч пациентов

Сразу в семи российских регионах прошла спецоперация по задержанию мошенников, которые развернули целую сеть фиктивных частных клиник. От их деятельности в общей сложности пострадали около 11 тысяч человек, преимущественно пенсионеры, а ущерб оценивается в миллиард рублей. Обманом в этих заведениях было абсолютно всё. От спецоборудования, которое к медицине никакого отношения не имеет, до фальшивых диагнозов, которые ставили люди без профильного образования. Они же назначали дорогостоящее лечение.

Подробнее – в репортаже Анны Морозовой.