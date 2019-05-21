Россиян успокоили: скачка цен на бензин не будет

ФАС не ожидает роста цен на топливо в розничном сегменте рынка сверх инфляции

В Управлении контроля топливно-энергетического комплекса Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России не видят поводов для паники по поводу цен на бензин. По словам главы ведомства Дмитрия Манохина, динамика розничных цен должна уложиться в темпы инфляции.

"Мы выходим в период высокого спроса и будем мониторить ситуацию", - приводит его слова ТАСС.

Ранее Российский топливный союз предупредил о возможном риске резкого скачка цен на бензин. Как рассказал глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов, за последнее время биржевые, а вслед за ними и мелкооптовые цены на моторное топливо бьют рекорды по темпам роста.

В апреле премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что цены на бензин и дизельное топливо остаются стабильными с начала этого года. Данная ситуация позволит без сбоев провести посевную кампанию.

Кроме того, глава компании "Лукойл" Вагит Алекперов на встрече с Владимиром Путиным заявил, что цены на топливо в стране в этом году будут стабильными.