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Зеленский спросит у украинцев, как лучше вести переговоры с Россией

21:00
  • вторник
  • 21 мая 2019

Будет проведен референдум

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает инициировать проведение референдума по вопросу переговоров между Киевом и Москвой. Об этом рассказал глава его администрации Андрей Богдан.

"Вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией: мы рассматриваем вынесение на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и не только президент, чтобы народ Украины принял это решение", - рассказал он в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, вопросы референдума коснутся конфликта в Донбассе. В Киеве до сих пор считают, что в нем участвует Россия, сообщает ТАСС. Он добавил, что Украине нужно принять соответствующую законодательную базу.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана главой администрации президента Украины. До этого он был советником главы государства по юридическим вопросам.

20 мая состоялась инаугурация Владимира Зеленского. Во время церемонии он назвал приоритетной задачей прекращение военного конфликта в Донбассе​​​. Затем, по его словам, необходимо вернуть Крым под контроль киевских властей.

Крым вернулся в состав России в марте 2014 года после регионального референдума. Украина его результаты не признала.

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