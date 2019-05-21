Путин обсудил с Меркель и Макроном ситуацию на Украине после ухода Порошенко

Российский лидер выразил недоумение решением СБ ООН

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, а также канцлером Германии Ангелой Меркель. Лидеры обсудили Украину.

"Обсуждалась ситуация вокруг внутриукраинского кризиса с учётом провальной политики администрации Петра Порошенко и произошедшей смены государственного руководства в Киеве. Выражено общее мнение о безальтернативности минского "Комплекса мер" 2015 года как основы мирного урегулирования", - говорится в сообщении Кремля.

Также президент России выразил недоумение отказом некоторых стран обсуждать в Свобезе ООН принятый на Украине закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Этот документ противоречит Конституции Украины, Минским соглашениям и "международным обязательствам Киева по защите национальных и языковых меньшинств".

Кроме того, президент России снова напомнил о приоритетности вступления в силу закона об особом статусе отдельных регионов Донецкой и Луганской областей, а также придания ему постоянного характера, проведения амнистии, разведения сил и средств на ранее согласованных участках на линии соприкосновения сторон и шагов по налаживанию прямого диалога Киева с Донецком и Луганском.

А еще лидеры обсудили Сирию, в том числе в свете "многочисленных нарушений радикальными вооружёнными формированиями режима прекращения боевых действий в Идлибе". "Условлено о продолжении координации усилий в русле политического урегулирования сирийского кризиса на основе резолюции 2254 СБ ООН, в соответствии с принципами обеспечения суверенитета и территориальной целостности Сирии", - говорится в сообщении.

Также во время обсуждения ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе отмечена важность сохранения договоренности, являющейся ключевым фактором поддержания международной стабильности и безопасности. Кроме того, подтверждена приверженность России, Франции и Германии дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству с Ираном в торгово-экономической сфере.

Кроме того, лидеры трех стран высказались в пользу урегулирования ситуации в Совете Европы (СЕ), которая возникла в результате неправомерного лишения российской делегации ключевых полномочий в Парламентской ассамблее (ПАСЕ). "С учётом итогов заседания Комитета министров СЕ в Хельсинки 17 мая и вступления Франции в права председателя этого Комитета поддержана принципиальная линия на восстановление в полном объёме прав российской делегации в ПАСЕ", - отметили в Кремле.

Накануне в понедельник Совбез ООН отказался обсуждать скандальный закон о государственном языке на Украине. Повестку экстренного заседания поддержали пять стран, в том числе, Россия и Китай. С минимальным перевесом - в один голос - обсуждения заблокировали США и государства западной Европы. Постпред нашей страны при ООН Василий Небензя назвал такой подход проявлением двойных стандартов, а принятый на Украине закон – "языковой инквизицией" и нарушением Минских договорённостей.