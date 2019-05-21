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Зеленского обвинили в страшном преступлении

22:55
  • вторник
  • 21 мая 2019

Это назвали плохим знаком

Президент Украины Владимир Зеленский грубо нарушил Конституцию страны, уверен спикер Верховной рады Андрей Парубий. При этом он не стал уточнять, в чем конкретно видит нарушение основного закона со стороны украинского лидера.
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"Грустно и тревожно, что гарант Конституции Украины начинает свою деятельность в должности с грубого нарушения Конституции. Плохой знак", - отметил он на странице в Facebook.

Ранее Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады. Досрочные выборы назначены на 21 июля.

О намерении распустить Верховную раду VIII созыва новый украинский лидер объявил во время церемонии инаугурации 20 мая. При этом Зеленский призвал "освободить места для нового поколения".

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Видео: Зеленский созвал Верховную Раду на экстренное заседание

 

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