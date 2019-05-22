Опубликовано видео ликвидации террористов под Владимиром

Боевики планировали совершить теракт

Двое боевиков ликвидированы в ходе спецоперации во Владимирской области. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, около полуночи бандитов блокировали в частном доме в городе Кольчугино.

В районе был введен режим КТО, жителей соседних домов эвакуировали. По имеющейся информации, боевики планировали совершить теракт. На предложение сложить оружие и сдаться преступники открыли стрельбу и были нейтрализованы ответным огнем, передает "ТВ Центр".

Личности бандитов предварительно установлены. По данным оперативного штаба НАК, они являлись сторонниками одной из террористических организаций, поддерживали связь с эмиссарами за рубежом, по заданию которых готовили теракт в месте массового пребывания людей.

На месте перестрелки обнаружены оружие, боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывное устройство и религиозно-экстремистская литература. Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет.

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