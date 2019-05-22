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США поставили двухнедельный ультиматум Турции

08:27
  • среда
  • 22 мая 2019

Вашингтон продолжает шантажировать Анкару из-за российских С-400

США выдвинули ультиматум Турции в связи с закупками российских зенитных систем С-400. Как сообщил телеканал  CNBC, ссылаясь на источники в Пентагоне, Анкаре дали две недели на то, чтобы отменить многомиллиардную сделку и приобрести американскую систему ПРО "Патриот".

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В случае отказа Вашингтон угрожает исключить Анкару из программы F-35: она предусматривает обучение пилотов и поставку наземного оборудования для контроля за полетами. Также Турция должна будет возместить стоимость 100 уже заказанных истребителей. Некие меры обещают принять и в НАТО, хотя Турция является полноправным участником блока, отмечает "ТВ Центр".

По мнению экспертов, причина таких шагов - в опасениях Вашингтона, в том, что использование С-400 Турцией позволит рассекретить системы F-35, и самолёты станут уязвимыми для российских ПВО. Это далеко не первые угрозы со стороны Штатов. Президент Турции Реджэп Эрдоган неоднократно заявлял, что отказа от сделки не будет.

Видео: На какие цели будут направлены С-400 в Турции

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