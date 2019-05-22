В Сирии выявлено созданное террористами для провокаций "Химическое крыло"

Боевикам этой структуры поручили инсценировки атак с применением химоружия

В Сирии боевики готовят новую провокацию с постановочной химической атакой. По информации российского Центра по примирению, в Идлибской зоне деэскалации, члены запрещенной в России террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" создали специальное подразделение под названием "Химическое крыло".

Его цель - инсценировать атаку с применением химоружия и обвинить в ней сирийские власти. В распоряжении радикалов - большое количество отравляющих веществ. Кроме того, члены группы прошли подготовку под руководством американских спецслужб по оказанию медицинской помощи пострадавшим в результате химатаки.

Сложной остается и обстановка в печально известном лагере "Рукбан", который находится рядом с незаконно развернутой военной базой США. Фактически в заложниках у боевиков там остаются тысячи беженцев. Но благодаря совместной работе российских и сирийских военных, людям все же удается оттуда выбраться - их принимают в центрах временного размещения в провинции Хомс.

Лепёшка с маслом - уже настоящий деликатес. Ещё в пункт временного размещения в Хомсе привозят полноценное горячие питание. Ничего этого ранее не было у узников "Рукбана".

"Иногда просто нечем было кормить ребёнка. На неделю у нас было только одна лепешка, чуть зерна и риса. Боевики забирали все продукты из гуманитарной помощи и продавали нам", - рассказала Сахед Димах.

Видео: чудом уцелевшие беженцы из "Рукбана" рассказали о жизни в лагере

Лагерь "Рукбан" уже давно стал олицетворением смерти и произвола его хозяев-боевиков. Всех жителей обложили данью. Грабежи и убийства - с молчаливого согласия американцев, которые продолжают контролировать зону Эт-Танф. За возможность покинуть лагерь нужно заплатить в американской валюте.

"Когда мы узнали, что открылся гуманитарный коридор и нас ждут, мы собрали все вещи и попытались выехать. Но боевики запретили покидать лагерь. А нас собралось уже несколько сотен человек. И мы пошли напролом", - вспоминает Садык Хэр Найжла.

Из-за антисанитарии в лагере - высокая смертность. Многие впервые пришли на прием к доктору. Едва ли не у каждого второго - хронические заболевания.

"Многие истощены от голода. У детей в основном аллергия, кишечные и вирусные инфекции. Но встречаются и критические случаи", - сообщил врач сирийского "Красного полумесяца" Набиль Вафаэй.

Сейчас заложники "Рукбана" покидают лагерь через пункт пропуска Джлеб. Так вышло уже 12 тысяч человек. Большинство нашли временное убежище в Хомсе.

"Мы подготовили для беженцев пять центров временного размещения. Мы принимаем людей и обеспечиваем им все условия для жизни, выдаём продукты, воду, оказываем медицинскую помощь. Огромная разница между тем, что у этих людей есть здесь и что было там. "Рукбан" - это настоящий лагерь смерти", - заявил замгубернатора провинции Хомс Амер Халиль.

Центры временного размещения в Хомсе открыты в школах. Вода, еда, большие комнаты. Время пребывания постояльцев не ограничено. Только этот пункт может принять ещё полтысячи человек. Однако заложников в "Рукбане" гораздо больше. США не предпринимают никаких действий для предотвращения гуманитарной катастрофы. Своё присутствие оправдывают заботой о безопасности мирного населения.

Павел Проккопенко, "ТВ Центр", Сирия.

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