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Украинская "Доктор Смерть" требует от ООН сказать “нет” российским деньгам

08:37
  • среда
  • 22 мая 2019

Давать одиозные советы - ее конек

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала ООН перестать терпеть Россию в Совете Безопасности. Ее следует исключить из состава организации, считает украинский политик.

Если члены СБ ООН не хотят стать "заложниками Кремля", то им стоит "отказаться от российских денег" и выгнать страну из структуры, посоветовала Супрун с трибуны 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве.

Помимо этого, украинский политик призвала расширить антироссийские санкции, поскольку Москва якобы открыто вмешивается в политику других государств, пишет "Газета.Ru".

Ульяну Супрун на Украине называют "Доктором Смерть" за некомпетентность, неэффективные решения и неоднозначные советами по здоровью. Так, например, она предложила украинцам жарить редиску вместо лука, чтобы сэкономить, а также есть красную икру вместо черной.

Чиновницу неоднократно пытались уволить, но правительство встало на ее защиту, в том числе премьер-министр Владимир Гройсман. По последним данным, Супрун уехала из Украины после инаугурации Зеленского.  

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