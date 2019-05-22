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Семья избавляется от вещей умершей Началовой

08:27
  • среда
  • 22 мая 2019

У артистки накопилась настоящая коллекция нарядов

Юлия Началова скончалась два месяца назад. Родные певицы пытаются справиться с горем. Недавно они решились посетить квартиру Юлии и разобрать ее шкафы.
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У артистки накопилась настоящая коллекция нарядов. За гардероб Началовой может начаться самая настоящая война. Поклонники практически каждый день спрашивают у представителей певицы, где и когда можно будет купить что-то из вещей Юлии.

Но семья пока готова расстаться только с некоторыми платьями Началовой. Родные артистки придумали, как распорядиться вещами, что бы они не были утеряны. Менеджер певицы Анна Исаева сообщила, что часть нарядов Юлии достанется историку моды Александру Васильеву.

"Он сам уже изъявил желание получить несколько платьев певицы", – цитирует пиар-директора и подругу умершей знаменитости Анну Исаеву "Собеседник".

По словам менеджера, родители Началовой не против отдать несколько концертных нарядов Васильеву. Тем более, что в коллекции модельера есть одежда других российских звезд.

Юлия Началова скончалась 16 марта после пяти дней комы. Ей было 38 лет. Причиной смерти певицы стала острая сердечная недостаточность, которая наступила из-за отека легких и мозга. У артистки осталась дочь Вера от брака с Евгением Алдониным.

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