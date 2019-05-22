При вылете из Москвы у пассажирского лайнера завибрировал двигатель

Экипаж решил перестраховаться

Самолет Boeing 767 казахстанской авиакомпании Air Astana, выполняющий рейс Нур-Султан - Москва, вернулся в столичный аэропорт "Шереметьево" из-за неполадок с двигателем.

Причиной стала повышенная вибрация и температура выходящих газов одного из двигателей, пишет "Газета.Ru". Экипаж самолета вывел все параметры в норму, но решил не рисковать и вернулся в аэропорт вылета.

На данный момент технический персонал авиакомпании осуществляет поиск неисправности. Пассажиры вылетели в Казахстан другим рейсом.