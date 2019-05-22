Марионетка? Зеленский назначил адвоката Коломойского главой администрации

Андрей Богдан подпадает под закон о люстрации и в теории не может занимать государственные должности

Из президентов в изменники - на Петра Порошенко, потерявшего иммунитет, завели уголовное дело о госизмене. Факты коррупции в армии и оборонной сфере, финансовые и налоговые нарушения - деятельность Порошенко и его окружения могут расценить как действия преступной группы. Но главное событие в политической жизни Украины - это досрочное прекращение полномочий Верховной Рады. Указ подписан Владимиром Зеленским, и лидеры парламентских фракций подтвердили свое намерение участвовать в досрочных выборах.

Лидер радикалов Олег Ляшко на встречу с Владимиром Зеленским приехал на велосипеде. Руководитель "Народного фронта" Максим Бурбак, размахивая Конституцией, доказывал всем, включая президента, что решение распустить Раду незаконно. Однако внутри здания президентской администрации шутки закончились.

- Пан президент, куда вы? Что вы меня толкаете? Я хочу, чтобы украинцы видели. Посмотрите, сколько стоит охраны! Не пропускают на консультацию. Я могу пройти?

Разговор выдался непростым, быть может поэтому никаких телекамер и фотоаппаратов. Парламент распущен - одно из первых решений вступившего в должность президента, однако оставались юридические формальности. Их, по всей видимости, на встрече и урегулировали. На досрочные выборы пойдут все представленные в Раде политические силы. Мотивы убедительные - нынешнему парламенту, согласно опросам, доверяют лишь 4% украинцев.

"Не надо передергивать и говорить, что это политико-правовое или неправовое решение. Оно является абсолютно легитимным, правовым. Президент имеет право прекратить полномочия Рады, если нет коалиции", - заявила лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Я хотел бы подтвердить, что БПП "Солидарность" готов к досрочным выборам и обязательно будет принимать в них участие", - сказал председатель фракции "Блок Петра Порошенко Солидарность" Артур Герасимов.

Блок Петра Порошенко, судя по опросам, сейчас на четвертом месте в рейтинге политических сил страны. Однако, как пишут украинские СМИ, теперь уже бывший президент метит в премьерское кресло. Правда, вместо уютного кабинета Пётр Алексеевич может оказаться в тюремной камере. Государственное бюро расследований возбудило против него уголовное дело. Поводом стало заявление бывшего заместителя главы президентской администрации Андрея Портнова. Провокацию в Керченском проливе, когда украинские суда сознательно вторглись в наши территориальные воды, он считает государственной изменой.

"Действуя в корыстных личных целях, с целью захватить власть для наживы и распределения финансовых и природных ресурсов, президент Порошенко попытался ввести военное положение. Для этого он принес в жертву украинских граждан, моряков", - уверен Портнов.

Делу уже дали ход, однако о его перспективах эксперты пока судить не берутся. Сейчас все сфокусировались на первых кадровых решениях нового президента. Шутили о 95-м квартале на Банковой и как в воду глядели.

Первым помощником президента назначен бизнес-партнер Зеленского по студии Сергей Шефир, который в 90-х привел его в команду КВН "Запорожье - Кривой Рог - транзит". Руководить президентской администрацией будет Андрей Богдан – личный адвокат Игоря Коломойского. Это, кстати, тоже многих удивило. Мало того, что Богдан подпадает под закон о люстрации и чисто теоретически не может занимать государственные должности, так еще и с бывшим президентом имел тесные деловые контакты - баллотировался в Верховную Раду от "Блока Петра Порошенко". По спискам прошел, но мандата так и не получил. Будучи юристом. Богдан также представлял интересы Виктора Ющенко. Получается, вопреки обещанию Зеленского, никаких новых лиц в большой политике. Предыдущий президент тоже много обещал. Еще одно предложение Зеленского: провести выборы по новой схеме. Дата уже известна.

"Мы видим для себя наиболее приемлемую дату выборов - 21 июля 2019 года. На сегодняшний день есть понимание, что будут внесены изменения в закон о выборах народных депутатов, которые отменят мажоритарную систему выборов народных депутатов и останется только пропорциональная партийная система. Еще одним дополнительным условием таких изменений может быть понижение проходного барьера до 3%", - рассказал Богдан.

Не демократия - сухой расчет. На местах у Зеленского минимум кандидатов, способных в одиночку набрать нужное количество голосов. Идти списком на выборы проще. Избиратель будет голосовать прежде всего за партию. Все эти изменения должна принять Верховная Рада. Она хоть и распущена, но продолжает работать до проведения парламентских выборов. Депутаты также должны принять отставки написавших заявления министров. Шума много, только вот реальная риторика новой украинской власти мало чем отличается от предыдущей. Зеленский, например, призывает Вашингтон усилить санкционное давление на Москву, но в решении проблемы Донбасса это вряд ли поможет, прокомментировали заявление в Кремле. Свою помощь в строительстве новой государственности уже в который раз настойчиво предлагает и Михаил Саакашвили, распевая дифирамбы президенту.

"Зеленский призвал всех, кто хочет строить новую Украину, возвращаться в Украину, и он обещал всем гражданство", - заявил бывший глава Одесской областной государственной администрации.

Видео: Саакашвили объявил о возвращении на Украину

Вместе предстоит решать действительно насущные проблемы. Например, коммунистическое прошлое всерьез угрожает светлому европейскому будущему. Перформанс радикалы устроили у здания Конституционного суда, где, по заявлению депутатов, начали проверять скандальный закон о декоммунизации. Украинских телезрителей, это, по всей видимости, должно отвлечь едва ли не от главной новости - в страну прибыли инспекторы МВФ, а их приезд обычно не сулит населению ничего хорошего, в прошлый раз это было повышение тарифов. Отвечать по долгам власти - неважно новой или старой - предстоит рядовым гражданам.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен