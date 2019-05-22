Шейк показала сочные булочки после предательства Купера

Модель пустилась во все тяжкие

Ирина Шейк и Брэдли Купер переживают не самый лучший момент. В мае СМИ огорошили известием о распаде одной из самых красивых пар Голливуда.

Причиной якобы стала измена Купера. Ни актер, ни модель на слухи никак не отреагировали. Но оба ведут себя довольно странно. Ирина выкладывает в Instagram провокационные фото и видео, а Брэдли появляется на людях с другими женщинами.

Поклонники пары уверены, что Шейк пустилась во все тяжкие после предательства возлюбленного. Модель перестала следить за фигурой и даже не скрывает это. Недавно Ирина похвасталась, что может позволить себе на ужин гамбургер с двумя огромными сочными булками и жирной котлетой. Модель опубликовала фото еды в Instagram.

Напомним, Брэдли Купер и Ирина Шейк прожили вместе почти четыре года. Россиянка родила актеру дочь. Девочку назвали Лея. Но, даже несмотря на рождение ребенка, знаменитости так и не поженились.

Причина размолвки пары не сообщалась. Но по слухам, Купер пошел на подлое предательство. Актер закрутил роман на съемочной площадке с Леди Гагой. При этом Брэдли особо не скрывал новое увлечение. К примеру, на церемонию вручения премии "Оскар" Купер пришел с Шейк, но открыто оказывал знаки внимания Гаге.