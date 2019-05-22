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Шарахнуть ракетами по заводам? Эксперт раскрыл план США по Ирану

10:38
  • среда
  • 22 мая 2019

Михаил Таратута также рассказал, кто пытается втянуть Вашингтон в конфликт с Тегераном

В эфире программы "События 25-й час" обсудили американо-иранские отношения. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил журналист Михаил Таратута.

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"Поступают какие-то разведданные от интересантов втянуть Америку в конфликт с Ираном. Один из таких интересантов – это, безусловно, Израиль, для кого Иран  - это проблема и вызов серьезный. Для них что-то сделать с Ираном – это принципиально важно", - сказал эксперт.

"Что означает втянуть в конфликт? Это же вооруженный конфликт?" – уточнил Фролов.

"В том числе. Почему бы не шарахнуть по ядерному оборудованию, заводам", - ответил Таратута.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео:

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