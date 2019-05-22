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Российское золото лишило покоя британцев

09:25
  • среда
  • 22 мая 2019

Драгметалл обезопасит Россию от мирового кризиса

За прошедшие три месяца России закупила рекордные 145,5 тонн золота. Это на 68% больше, чем за такой же период минувшего года.

Западная пресса увидела в этом "плохой знак" для других стран. Россия специально увеличивает золотые резервы, чтобы снизить зависимость от доллара и избежать мирового кризиса, пишет URA.RU.

"Золотое правило гласит: у кого золото - у того и власть", - объяснил эксперт.

На данный момент Россия имеет пятый в мире объем золотовалютных запасов, в общем объеме валютных резервов доля драгоценного металла составляет меньше 20%. На первом месте – США. 

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