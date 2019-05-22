Российские дороги защитят от разрушений шипованной резиной

Зимой асфальт на дорогах портится вдвое быстрее, чем летом

В России разработают новый ГОСТ для асфальтобетонных покрытий, который повысит устойчивость дорог к воздействию шипованной резины.

Зимние шины приводят к стиранию каменной породы в составе асфальта. На этом российский бюджет теряет ежегодно до 220 миллиардов рублей. "Зимой, когда автомобилисты используют покрышки с шипами, асфальтовое покрытие портится вдвое быстрее, чем летом", - рассказал эксперт.

Российские эксперты решили обратить внимание на опыт стран Северной Европы, где используется немного иной способ тестирования асфальтобетонных покрытий. Эксперименты в нашей стране начнутся уже в этом году и продлятся несколько лет, пишет газета "Известия". По его итогам будет разработан предварительный национальный стандарт (ПНСТ).

Помимо нового ГОСТа, необходимо ужесточать требования к качеству покрышек, считают специалисты. Не исключено, что также следует снизить максимальную скорость движения автомобилей в зимний период до 70–80 километров в час.