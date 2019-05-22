Что нельзя делать в День Николая Чудотворца

Николай Чудотворец - покровитель путешественников, больных, осужденных и бедных

22 мая православные отмечают День святого Николая Чудотворца или Николы Летнего, одного из самых почитаемых святых в христианском мире.

В этот день верующие вспоминают перенесение его мощей из Мир Ликийских в Бари, которое произошло в 1087 году. Святитель умер 19 декабря в период между 343-м и 352-м годами. Его похоронили в Соборном храме в городе Миры Ликийские, где его тело начало выделять мир – масло, которое исцеляло больных. Однако после того, как на город напали мусульмане, мощи пришлось вывезти. На протяжении всего пути, по которому пронесли останки святого, происходило чудо – больницы исцелялись, калеки поднимались на ноги, в семьи приходила радость. С тех пор День Николая Чудотворца отмечается дважды - 19 декабря и в день его перезахоронения - 22 мая.

В отличие от других религиозных праздников в этот день поощряется работа. Вечером следует собрать всех родных и накормить сытным ужином. В это году День Летнего Николая отмечается в среду, а это значит, что на столе должна быть постная еда.

Николай Чудотворец покровительствует путешественникам, больным, осужденным и бедным. Нужно обязательно помолиться за себя, своих родных и близких, попросить о мире, преодолении трудностей и здоровье. Незамужние девушки в этот день просят о суженном и счастливом браке. В храмах верующие обращаются к 40-дневной молитве, способной изменить судьбу.

Категорически нельзя в этот день брать в руки колющие и режущие предметы в руки, за исключением ножей и садовой утвари. По этой же причине нельзя стричь волосы. Также не стоит давать кому-то взаймы, поскольку вместе с деньгами из дома может уйти достаток и благополучие. А вот для того, чтобы вернуть долги — это очень благоприятный день.

22 мая православным нельзя злоупотреблять алкоголем, развратничать, ругаться и сквернословить. В принципе, как и на любой другой религиозный праздник.

В День Николая Чудотворца следует не отказывать детям ни в чем – они могут оставаться допоздна за родительным столом, отмечая праздник. Также стоит обратить внимание на погоду: если в этот день пойдет дождь, то лето будет урожайным, а если солнечно, то лето порадует нас теплом.