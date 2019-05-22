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"Драмы больше нет": в отношениях Джоли и Питта наступила идиллия

10:22
  • среда
  • 22 мая 2019

Экс-супруги решили забыть былые разногласия

Бывшие супруги Брэд Питт и Анджелина Джоли оправились после изнурительного развода и направили свои силы на воспитание детей. 
История любви Анджелины Джоли и Брэда Питта. Фото

Как сообщает ET со ссылкой на свои источники, голливудские звезды осознали необходимость оставить в прошлом все разногласия, которые возникли между ними во время брака. "Они знают, что им нужно жить дальше. Драмы больше нет. Вся пыль осела. Как и раньше, они сфокусированы в первую очередь на благе своих детей", - заявил собеседник издания. 

По его словам, шестеро детей Питта и Джоли гордятся своими родителями. Они каждую неделю видятся с отцом. "Сейчас дети проводят время с обоими родителями, они счастливы и благополучны", - подчеркнул осведомленный источник.  

Также сообщается, что после развода Брэд Питт много времени стал уделять работе. В частности, он вернулся к съемкам в фильме "К звездам", который выйдет на экраны в 2019 году. 

Ранее стало известно, что Анджелину Джоли не обрадовала фотография, на которой ее бывший муж обнимается со своей подругой Леной Данэм. 

Видео: Передача ТВ Центра "Обложка. Громкие разводы"
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