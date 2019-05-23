Жизнь россиян сильно изменится с 1 июня

Отмена внутрисетевого роуминга, нововведения в аэропорту "Внуково" и совместные завещания

Июнь принесет серьезные перемены в жизнь автомобилистов, семей с детьми, владельцев иностранных счетов и любителей провести вечер перед телевизором.

Телевидение и связь

С 1 июня в России отменяется внутрисетевой роуминг для сотовой связи внутри страны. Теперь оператор будет устанавливать одинаковые условия для всех своих абонентов, вне зависимости, в какой части России они находятся. На зарубежные звонки новое правило не распространяется.

3 июня стартует третий этап перехода на цифровое телевидение. Аналоговое вещание отключат в 35 регионах. Среди них, в частности, Алтайский, Краснодарский, Камчатский, Пермский, Приморский, Хабаровский края, Архангельская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Иркутская и Калининградская области. Четвертый завершающий этап по переходу на цифровое ТВ начнется 14 октября 2019 года.

Семья

Родители, получающие ежемесячные выплаты на детей, смогут снять их по месту жительства. Новый закон заработает с июня 2019 года. Для того, чтобы воспользоваться этой услугой, нужно известить соцзащиту (если один ребенок в семье) или пенсионный фонд (если родился или усыновлен второй ребенок) об изменении места проживания. В среднем ежемесячный размер выплаты составляет 11,2 тысячи рублей.

С 1 июня семейным парам можно составлять совместное завещание и убирать из него законных наследников без указания причин. Таким образом муж с женой смогут завещать общее имущество тому, кого они считают достойным. Однако нововведение не распространяется на несовершеннолетних детей, детей-инвалидов и нетрудоспособных родителей. Аннулировать совместное завещание может развод, завещание "на стороне" или смерть одного из супругов – в таком случае вторая сторона может оспорить документ.

Деньги

1 июня стартует третий этап "амнистии капиталов". Физические лица смогу добровольно задекларировать активы и счета с сохранением всех установленных законодательством гарантий. "Амнистия капиталов" будет действовать в том случае, если вклады будут переведены в российские банки до подачи деклараций о зарубежных активах и если заявитель в течение 6 месяцев исключится из иностранных реестров компаний и перерегистрируется в российских офшорах в Калининградской области и Приморском крае.

Транспорт

Столичный аэропорт "Внуково" с первого дня лета переходит на электронные посадочные талоны. Теперь пассажиры смогут самостоятельно сканировать код с телефона или бумажного носителя на входе в зал вылета и при посадке на борт воздушного судна.

Также с первого дня лета заработают новые правила тюнинга автомобилей. Теперь автовладелец сможет менять конструкцию машины, получив согласие ГИБДД и разрешение техэкспертизы. Сначала автомобилист должен обратиться в ГАИ, затем установить новое оборудование, а после пройти испытания и техосмотр.

С 1 июня страховщики, работающие на рынке ОСАГО, буду обязаны заключать договоры с финансовым омбудсменом для рассмотрения споров различного характера. Для страховщиков обращение к финомбудсмену обойдется до 45 тысяч рублей, для автоюристов – в 15 тысяч рублей, для потребителей – бесплатно.