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Подробности штурма логова террористов под Владимиром

11:38
  • среда
  • 22 мая 2019

Совершить теракт радикалы хотели в многолюдном месте

Двое боевиков ликвидированы в ходе спецоперации во Владимирской области. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, ночью экстремистов блокировали в частном доме в городе Кольчугино. В районе ввели режим КТО. Жителей соседних домов эвакуировали. По данным правоохранителей, боевики готовили теракт в людном месте.

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Ранним утром спецназ ФСБ идет на штурм. На видео попал уже финал контртеррористической операции, которую провели в среду во Владимирской области (см. видео репортажа). По информации силовиков, в частном секторе города Кольчугино укрылись два боевика. В полпервого ночи введен режим КТО. Полиция оцепила улицы, эвакуированы жители близлежащих домов.

"Силами спецназа дом, в котором укрывались бандиты, был блокирован. На предложение сложить оружие и сдаться властям преступники открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. И в ходе завязавшегося боестолкновения ответным огнем были уничтожены. Личности бандитов предварительно установлены. Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет", - заявил представитель информационного центра НАК Александр Поляков.

Видео ликвидации террористов под Владимиром

В Кольчугино двое мужчин появились примерно полгода назад. В доме, где они жили, оперативники обнаружили экстремистскую литературу, оружие и боеприпасы, аммиачную селитру, а также другие компоненты для взрывных устройств. Одно было полностью собрано. По информации оперативного штаба НАК, совершить теракт радикалы хотели в многолюдном месте. Боевики были сторонниками одной из террористических организаций и действовали под кураторством зарубежных эмиссаров. Следователям сейчас выясняют связи преступников, а также возможные каналы поставки оружия и взрывчатки.

Иван Колесников, Алина Голубева. "ТВ Центр".

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