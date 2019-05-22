Украинским политикам страшно при Зеленском

Владимир Зеленский, как и обещал, начал перестановки и назначения, судя по которым предпочтения он отдает тем, с кем работал в шоу-бизнесе

На Украине в центре внимания - кадровые перестановки во власти. Явное предпочтение Владимир Зеленский отдаёт бывшим коллегам по шоу-бизнесу. Первым замглавы администрации стал продюсер студии "Квартал 95", в которой много лет работал новый глава государства. Также в аппарат президента вошли продюсер и сценарист компании.

Минувшая ночь в Киеве была бессонной для многих украинских политиков. В администрации нового президента до утра проходили совещания. Там экстренно готовят поправки в закон о выборах перед внеочередным заседанием. Зеленский распустил Раду и назначил выборы на 21 июля. Спикер Андрей Парубий уже обвинил его в нарушении Конституции.

"Печально и тревожно, что гарант Конституции Украины начинает свою деятельность с грубого нарушения конституции. Плохой знак", - написал он в Facebook.

Сейчас большинство в парламенте - у сторонников Порошенко. Это, конечно, новую власть не устраивает. Владимир Зеленский предлагает отменить мажоритарную систему и проводить выборы только по партийным спискам, исключив одномандатников. Их сегодня половина. Также Зеленский собирается снизить до 3% проходной барьер, дав возможность маленьким партиям представлять свои интересы в парламенте.

"Очень будет сложно этот вопрос проходить в парламенте, именно в отношении мажоритарки, депутаты много лет инвестировали в свои округа, договаривались с правительством, работали там, они являются такими микро-президентами этих округов", - объяснил политолог Руслан Бортник.

Видео: Зеленский назначил адвоката Коломойского главой администрации

Надежда Савченко в эфире украинского телевидения рассказала о страхе в глазах украинских депутатов. Впервые она его увидела, когда ее лишали неприкосновенности. Сегодня, когда карьера многих украинских политиков висит на волоске, это ожидаемая реакция. Зеленский, как и обещал, начал перестановки и назначения, судя по которым предпочтения он отдает тем, с кем работал в шоу-бизнесе. Многие шутят о создании "президентского Квартала 95". Первым помощником стал соучредитель студии Серегой Шефир. Заместителями главы аппарата президента стали продюсер шоу Сергей Трофимов и сценарист Юрий Костюк. Главой – адвокат предпринимателя Игоря Коломойского Андрей Богдан. Очевидно, уходящие чиновники собираются максимально сбросить все возможные проблемы на нового президента. Отсюда и демарш премьера Владимира Гройсмана, написавшего заявление об отставке.

"Хочу расстроить пана премьер-министра, никто плакать не будет. Не проблема, пусть идет, будет исполнять обязанности первый вице-премьер, будут исполняющие обязанности министров на местах, в истории Украины это было много раз, никакого коллапса не произойдет, и, возможно, это будет одно из самых правильных решений господина премьер-министра", - прокомментировал Богдан.

Новый глава администрации президента, вступив в должность, не скупился на громкие заявления. Он уже пообещал России политику "кнута и пряника", но осмотрительно предложил вынести вопрос об отношениях с соседом на референдум. Когда его проведут – непонятно. Похоже, администрация Зеленского пытается придумать новое решение старых проблем. В МИД России отметили, что начать стоило бы с выполнения Минских соглашений. Утром в среду поступила информация, что украинские силовики два раза за сутки обстреляли территорию Луганской народной республики.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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