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Молодые бизнесмены поделятся секретами успеха на форуме в Москве

11:50
  • среда
  • 22 мая 2019

Развлекать гостей будут музыкальным концертом и выступлением команды КВН

Успешные молодые предприниматели в среду выступят с лекциями и мастер-классами в Москве на форуме "Мы есть", передает "ТВ Центр". Он пройдёт на территории МГИМО. Бизнесмены поделятся опытом и расскажут, как найти свое место в современной экономике.

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На площадке проведут открытые дискуссии "Как управлять стрессом" и "Где взять идеи для развития". Также гостей форума ждёт выступление команды КВН и музыкальный концерт. Вход на все мероприятия - свободный.

"Предприниматели - это энергия! Особенно молодое поколение предпринимателей, которое всё время что-то придумывает, фантазирует, бежит - ему некогда в президиуме общаться, ему нужно активное и хорошее правильное мероприятие. Поэтому мы сегодня с нашими друзьями, теми, которые уже большой опыт имеют в работах с молодым бизнес-сообществом, проводим первый наш форум", - заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

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