"Хромая утка" Мэй пошла на хитрый ход по Brexit

Развод с Брюсселем переносится на середину июля

Британский премьер Тереза Мэй заявила, если парламент всё-таки одобрит предложенное ею соглашение с ЕС, депутаты получат право проголосовать по вопросу о проведении повторного референдума о Brexit. Реакция на очередную инициативу премьер-министра неоднозначная.

Уйти из Евросоюза британцы не могут не только по-английски, не прощаясь, но уже хотя бы уж как-нибудь. Три года прошло с момента референдума о членстве королевства в ЕС, а они все прощаются, но никак не уходят. Тереза Мэй уже не просто "хромая утка", она все ближе к "сбитому летчику". Парламент уже трижды отверг все предложенные правительством варианты сделки с Брюсселем. Текст соглашения не устраивает ни оппозицию, ни консерваторов. В стране — глубочайший политический кризис. И единственное, чем премьер может заинтересовать депутатов, это своей отставкой.

Тереза Мэй пообещала покинуть пост, если в начале июня парламент назначит голосование по пунктам сделки с ЕС. Чтобы дополнительно мотивировать Палату Общин, премьер пошла на хитрый ход: в проект якобы улучшенного и в очередной раз доработанного постановления о соглашении с ЕС, предлагаемый на голосование правительством, будет включен вопрос о новом референдуме. Таким образом, Мэй пытается задобрить сторонников повторного плебисцита о необходимости развода Лондона с Брюсселем.

Подробности смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Лилии Акиньшиной.

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