Рауфа Арашукова лишили полномочий сенатора

Данное решение было принято Советом Федерации единогласно

Совет Федерации проголосовал за досрочное прекращение полномочий сенатора Рауфа Арашукова. Данное решение было принято единогласно: 153 сенатора высказались "за" и ни одного "против".

Основанием для лишения Арашукова полномочий стало непредставление им в срок декларации за 2018 год. Как пояснил председатель комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе сенаторов Юрий Воробьев, парламентарии обязаны направлять свои декларации до 1 апреля, а Арашуков сделал это на две недели позже. В Совфеде убеждены, что у сенатора была возможность предоставить документы вовремя, несмотря на его пребывание в СИЗО, передает "Интерфакс".

Ранее стало известно, что Басманный суд временно отстранил Рауфа Арашукова от должности сенатора. Рауфа Арашукова задержали 30 января во время заседания Совета Федерации. Его обвиняют по трем статьям, среди них организация убийства.

В этот же день в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора – Рауль Арашуков. Его обвиняют в хищениях природного газа на 30 миллиардов рублей. Также по этому делу проходят еще семь фигурантов – родственники и друзья Арашуковых.