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Стало известно, из-за чего США развяжут третью мировую

12:31
  • среда
  • 22 мая 2019

Вашингтон и его союзники возомнили себя Александром Македонским

Израиль своими действиями может подтолкнуть США к развязыванию военного конфликта с Ираном, который, в свою очередь, может привести к третьей мировой войне.
Назван зачинщик грядущей Третьей мировой войны

Сначала Вашингтон намерен уничтожить экономику Ирана, захватив ее нефтегазовые ресурсы, а затем взяться за оружие, пишет австрийский сайт Contra magazin. К подобному решению президента США Дональда Трампа склоняют неконсервативные силы. В частности, советник по национальной безопасности Джон Болтон открыто поддерживает войну. Такого же мнения придерживаются Израиль Саудовская Аравия и Объединенные Арабские эмираты.

Однако мировое сообщество, среди которых есть и союзники США, решительно против военного вмешательства в исламскую республику. В свою очередь в Тегеране утверждают, что придерживаются миролюбивой риторики, а глобальную угрозу представляют именно США, НАТО и Израиль.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал Болтона, премьер-министра Израиля Нетаньяху, наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана и его коллегу из ОАЭ "группой B", которая объединилась для борьбы с Ираном. "Они представляют собой безумный квартет, надеясь достичь того, чего не смогли достичь Александр Македонский, Чингизхан и другие агрессоры", - отметил он.

Видео: что будет с миром в ближайшие годы:

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