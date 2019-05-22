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Депутаты Рады попытались сорвать созванное Зеленским заседание

12:31
  • среда
  • 22 мая 2019

Парламентарии не хотели регистрироваться

В Верховной Раде в среду началось внеочередное заседание. Провести его призвал новый президент Украины Владимир Зеленский.

Начало заседания не обошлось без скандала. Спикер Рады Андрей Парубий дважды пытался зарегистрировать кворум, однако сделать этого не удалось. После этого он напомнил, что сессия парламента может начаться и без регистрации 226 парламентариев.

"Поэтому нет смысла не регистрироваться, я все равно начну сессию", - приводит его слова агенство ТАСС.

Внеочередное заседание Верховной Рады было созвано по просьбе Владимира Зеленского 21 мая. Депутатам предстоит внести изменения в закон о выборах парламента. В тот же день президента подписал указ о роспуске Рады и назначил выборы на 21 июля.

Решение Зеленского в самой Раде назвали незаконным. По словам Андрея Парубия, указ о роспуске парламента является грубым нарушением конституции и заявил, что документ будет оспорен. В свою очередь, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, который накануне устроил перепалку с охраной Владимира Зеленского, начал сбор подписей против роспуска Верховной Рады. Он обвинил нового президента в попытке захватить власть в стране.

Видео: Оскорбленный Ляшко яростно вцепился в Зеленского

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