ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Инвалид по мозгу": как Василий Степанов живет с шизофренией

12:36
  • среда
  • 22 мая 2019

Коллеги отвернулись от звезды "Обитаемого острова"

Основатель интернет-проекта по заказу артистов Кирилл Чибисов, который раньше сотрудничал с Василием Степановым, рассказал ТВЦ.RU о невменяемом состоянии актера-затворника. 
Брат выпавшего из окна актера Степанова рассказал о его состоянии

33-летняя звезда фильма "Обитаемый остров" Василий Степанов не появляется на публике и не снимается в кино. Персональный сайт актера уже давно не обновлялся, а последний пост в его Instagram появился в январе 2018 года. ТВЦ.RU дозвонился до Степанова, но он бросил трубку, едва узнав, что с ним хотят поговорить журналисты.  

Кирилл Чибисов сообщил, что он и его коллеги перестали работать с артистом, у которого возникли проблемы с психикой. Напомним, слухи о болезни Степанова появились после того, как в январе 2017 года он выпал из окна своей квартиры, якобы пытаясь достать кошку. По данным СМИ, актер угодил в психиатрическую больницу, где ему поставили диагноз "шизофрения". 

Кирилл Чибисов сказал, что с тех пор Василию Степанову не стало лучше. "Мы не занимаемся этим артистом, просто контакты остались на сайте. Никто им не занимается, потому что он психически нестабилен. Как можно заниматься с человеком, который официально имеет статус шизофреника? Он полгода лежит в клиниках, полгода дома с мамой. Как он может работать? Как инвалид по мозгу может работать? Последняя съемка, которая у него была... и то его сняли с роли и все переделали. С человеком невозможно коммуницировать и работать. К нему интерес большой, его и в рекламу постоянно звонят и предлагают, и то, и то, и то. Предложения в течение года эпизодически [появляются], но а толку-то. Такой образ, интересная история", - заявил Чибисов в разговоре с ТВЦ.RU. 

Второстепенная роль пострадавшего гражданина в фильме "Кто следующий, мечтатели?" стала на данный момент последней для Степанова. Однако поклонники артиста по-прежнему надеются, что он справится с болезнью и вернется к нормальной жизни. "Пусть сама мать-вселенная встанет на вашу защиту", "Поверьте в себя", "Василий, вы невероятный", "Вы лучший!" - пишут ему поклонники, которые навсегда запомнили его мускулистым блондином с голубыми глазами из "Обитаемого острова".

Читайте также:
Главное сегодня
Актер Василий Степанов
Актер Василий Степанов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.