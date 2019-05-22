"Инвалид по мозгу": как Василий Степанов живет с шизофренией

Коллеги отвернулись от звезды "Обитаемого острова"

Основатель интернет-проекта по заказу артистов Кирилл Чибисов, который раньше сотрудничал с Василием Степановым, рассказал ТВЦ.RU о невменяемом состоянии актера-затворника.

33-летняя звезда фильма "Обитаемый остров" Василий Степанов не появляется на публике и не снимается в кино. Персональный сайт актера уже давно не обновлялся, а последний пост в его Instagram появился в январе 2018 года. ТВЦ.RU дозвонился до Степанова, но он бросил трубку, едва узнав, что с ним хотят поговорить журналисты.

Кирилл Чибисов сообщил, что он и его коллеги перестали работать с артистом, у которого возникли проблемы с психикой. Напомним, слухи о болезни Степанова появились после того, как в январе 2017 года он выпал из окна своей квартиры, якобы пытаясь достать кошку. По данным СМИ, актер угодил в психиатрическую больницу, где ему поставили диагноз "шизофрения".

Кирилл Чибисов сказал, что с тех пор Василию Степанову не стало лучше. "Мы не занимаемся этим артистом, просто контакты остались на сайте. Никто им не занимается, потому что он психически нестабилен. Как можно заниматься с человеком, который официально имеет статус шизофреника? Он полгода лежит в клиниках, полгода дома с мамой. Как он может работать? Как инвалид по мозгу может работать? Последняя съемка, которая у него была... и то его сняли с роли и все переделали. С человеком невозможно коммуницировать и работать. К нему интерес большой, его и в рекламу постоянно звонят и предлагают, и то, и то, и то. Предложения в течение года эпизодически [появляются], но а толку-то. Такой образ, интересная история", - заявил Чибисов в разговоре с ТВЦ.RU.

Второстепенная роль пострадавшего гражданина в фильме "Кто следующий, мечтатели?" стала на данный момент последней для Степанова. Однако поклонники артиста по-прежнему надеются, что он справится с болезнью и вернется к нормальной жизни. "Пусть сама мать-вселенная встанет на вашу защиту", "Поверьте в себя", "Василий, вы невероятный", "Вы лучший!" - пишут ему поклонники, которые навсегда запомнили его мускулистым блондином с голубыми глазами из "Обитаемого острова".