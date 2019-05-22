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Кот-паломник Мурчик прошел 300 км ради возвращения в родной монастырь

13:22
  • среда
  • 22 мая 2019

В пути он был больше месяца

Необычный случай произошел во Львовской области на Украине. Бело-черный кот по кличке Мурчик преодолел более 300 километров, чтобы вернуться в родной монастырь.

Изначально кот жил с батюшкой в монастыре в Волынской области, но спустя время мужчину перевели в село Лавров под Львовом. На новом месте Мурчику не понравилось, и он отправился обратно на старое место. Его путь занял больше месяца.

Смотритель монастыря в Лаврове очень удивился, когда увидел на пороге потрепанного и голодного кота. Его выходили, накормили и окрестили паломником за проделанный путь, пишет "Газета.Ru".

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